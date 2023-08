Mort d’Evguéni Prigojine : Les boîtes noires retrouvées

Les autorités russes ont annoncé vendredi 25 août avoir récupéré les boîtes noires de l’avion qui transportait le patron de Wagner, Evguéni Prigojine. « Les corps de dix victimes ont été retrouvés sur le site de l’accident d’avion. Des analyses génétiques moléculaires sont en cours pour établir leur identité. (…) un examen détaillé des lieux est en cours », a ajouté le Comité d’enquête russe sur Telegram.

Le groupe Wagner est « brisé », estime le ministre de la Défense ukrainien. Interrogé par l’hebdomadaire allemand Welt am Sonntag, il a affirmé qu’ « il n’y a plus à proprement parler de groupe Wagner, en tant que troupe sérieuse, comme il l’était il y a un an ». De son côté, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a dit vouloir que les quelque 10 000 mercenaires de la milice restent dans son pays.

Surv le plan militaire, la Russie affirme avoir abattu 42 drones ukrainiens en Crimée. Moscou n’a pas fourni d’informations quant à d’éventuels dégâts ou victimes à la suite de la destruction des engins. Elle a décrit une attaque massive contre la péninsule annexée où Kiev avait dit jeudi avoir mené une rare opération commando.

La défense aérienne russe affirme qu’un missile ukrainien a été abattu L’engin visait « des cibles civiles » dans la région de Kalouga, au sud-ouest de Moscou. Une tentative d’attaque de Kiev contre « des cibles civiles sur le territoire de la Fédération de Russie a été déjouée », a communiqué le ministère sur Telegram.