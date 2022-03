Moscou a déployé en Ukraine la quasi-totalité des troupes massées à la frontière, selon le Pentagone

La Russie a envoyé en Ukraine la quasi-totalité des troupes massées ces derniers mois à la frontière entre les deux pays, a estimé lundi le Pentagone, qui a pour sa part dépêché 500 militaires supplémentaires en Europe pour renforcer la sécurité de l’Otan.

Avec l’intensification des opérations russes, les civils sont de plus en plus touchés, et Moscou cherche désormais à « recruter » des combattants étrangers, notamment syriens, a affirmé le ministère américain de la Défense.

Mais à part des avancées dans le sud de l’Ukraine, les forces russes « n’ont pas vraiment fait des progrès notables ces derniers jours », a déclaré son porte-parole John Kirby à des journalistes à Washington.