Moscou accuse Biden d’avoir conduit les relations russo-américaines « au bord de la rupture »

Les tensions sont de plus en plus fortes entre Russie et États-Unis. Ce lundi, Moscou indique avoir convoqué lundi l’ambassadeur américain et accusé le président Joe Biden d’avoir conduit les relations russo-américaines « au bord de la rupture » par ses déclarations « indignes » visant Vladimir Poutine.

Les déclarations du président américain, qui a notamment qualifié son homologue russe de « criminel de guerre » pour son offensive en Ukraine, « sont indignes d’un homme d’Etat de haut rang », a estimé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué publié après la convocation du représentant américain.