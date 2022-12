Moscou affirme avoir abattu quatre missiles HARM près de l’Ukraine

L’armée russe a affirmé, lundi, avoir abattu quatre missiles HARM de fabrication américaine au-dessus de son territoire, dans le ciel de la région de Belgorod frontalière de l’Ukraine.

« Quatre missiles antiradar américains HARM ont été abattus dans l’espace aérien de la région de Belgorod », a dit le ministère russe de la défense dans son rapport quotidien publié sur Telegram, sans plus de précisions.

Les Etats-Unis ont fourni à l’Ukraine un nombre non précisé de missiles AGM-88 HARM. Ce type d’armement a été déployé pour la première fois en 1984 et a une portée de plus de 48 kilomètres. Ils sont conçus pour cibler les systèmes de défense antiaérienne équipés de radars et ont été adaptés pour pouvoir être tirés depuis les avions de guerre ukrainiens datant de l’époque soviétique.

Interrogé par l’Agence France-Presse, le Pentagone a dit « ne pas être en mesure de confirmer ces informations ».