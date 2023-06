Moscou affirme infliger des pertes « catastrophiques » à l’Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mardi que ses forces écrasaient la contre-offensive ukrainienne, au moment où Kiev au contraire assure « avancer ».

C’est la deuxième fois depuis vendredi que le président russe affirme que son armée repousse l’assaut que l’Ukraine prépare depuis des mois, avec des approvisionnements en armes occidentales, pour chasser les troupes russes des territoires ukrainiens occupés.

« Les pertes (ukrainiennes) s’approchent d’un niveau qu’on peut qualifier de catastrophique », a assuré Poutine lors d’une rencontre télévisée avec des correspondants de guerre russes, affirmant que les pertes russes étaient « dix fois moindres ».

Selon lui, Kiev a perdu « environ 25% ou peut-être 30% de l’équipement » fourni par les Occidentaux, avançant le chiffre de 160 chars et plus de 360 blindés. Côté russe, il a admis la perte de 54 chars, dont certains sont réparables. Ces données étaient invérifiables de sources indépendantes.

Moscou a revendiqué pour la première fois mardi la prise de chars allemands Leopard et de blindés américains Bradley, des véhicules fournis par les Occidentaux.

Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a prévenu qu’il ne pourrait remplacer tous les chars fournis par son pays à l’Ukraine et mis hors service.

De leur côté, les Etats-Unis ont annoncé une aide supplémentaire de 325 millions de dollars à l’Ukraine, visant notamment à renforcer sa défense aérienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait admis lundi soir que l’offensive dans le sud et l’est pour libérer des territoires occupés par la Russie était « difficile », mais progressait avec la reprise, selon le ministère de la Défense, de sept villages dans le sud et des avancées aux alentours de Bakhmout (est), ville martyre ravagée par près d’un an de combats.

Mardi, le commandant en chef de l’armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, a encore fait état « d’avancées ». De violents combats offensifs et défensifs se déroulent dans l’est et le sud de notre nation », a-t-il déclaré sur les réseaux, ajoutant: « nous avons des gains, nous appliquons notre plan, et nous avançons ».