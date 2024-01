Moscou dénonce l’attaque ukrainienne « barbare » à Donetsk, un terminal gazier en feu en Russie

La Russie a dénoncé dimanche la frappe ukrainienne sur un marché à Donetsk qui a fait au moins 25 morts et 20 blessés, « un acte terroriste barbare » selon Moscou qui montre « la nécessité d’atteindre tous les objectifs » de l’invasion en Ukraine.

L’incertitude entourait toujours par ailleurs dimanche après-midi les causes de l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit sur un terminal gazier en Russie, cible potentielle des forces ukrainiennes.

Sur le terrain, l’armée russe a, elle, revendiqué la prise d’une petite localité dans la région de Kharkiv, Kiev évoquant de son côté une avancée sans « aucune importance » stratégique.

La ville de Donetsk dans le Donbass, située à environ 20 kilomètres de la ligne de front et passée sous le contrôle de séparatistes prorusses pilotés par Moscou en 2014, est régulièrement la cible de bombardements ukrainiens.

Dimanche, une attaque de Kiev sur un marché a provoqué l’un des bilans les plus meurtriers dans la ville depuis plusieurs mois.

Le responsable régional installé par Moscou, Denis Pouchiline, a annoncé au moins 25 morts et 20 blessés, « dont deux enfants ».

Le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé cette attaque à l’aide de « six » salves d’artillerie tirées depuis Avdiïvka, épicentre des combats et encore sous contrôle de Kiev.

