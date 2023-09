Moscou et Tunis envisagent d’accroître les livraisons de céréales russes à la Tunisie

La Russie et la Tunisie discutent de l’expansion des livraisons de céréales russes à la Tunisie, a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, cité par Sputnik.

« Nous avons également discuté séparément des perspectives d’organisation des achats de céréales russes. Le premier lot a déjà été livré à la Tunisie. La délégation du ministre tunisien comprend le chef d’une entreprise céréalière tunisienne, qui s’entretient actuellement avec le ministère russe de l’Agriculture sur les conditions de nouvelles livraisons et leur expansion », a déclaré Lavrov lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue de sa rencontre avec son homologue tunisien Nabil Ammar.

Le 18 juillet, l’initiative sur les céréales de la mer Noire, mise en place sous la médiation de la Turquie et des Nations unies, qui prévoyait un corridor humanitaire pour permettre les exportations de céréales ukrainiennes au cours de l’année écoulée, a expiré, la Russie n’ayant pas renouvelé sa participation à l’accord.

Moscou a souligné que le volet de l’accord visant à faciliter les exportations de céréales et d’engrais russes n’avait pas été respecté et que la plupart des livraisons finissaient dans des États européens riches au lieu de se retrouver dans les pays qui en avaient le plus besoin.

Après l’expiration de l’accord, le président russe Vladimir Poutine a assuré que Moscou continuerait à fournir des céréales et des engrais aux pays africains malgré les sanctions.