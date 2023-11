Moscou pourrait creuser un tunnel sous la mer pour relier la Russie à la Crimée

Selon des informations relayées par le Washington Post, Moscou envisagerait de construire un tunnel sous-marin pour garantir une connexion sûre, à l’abri des bombardements ukrainiens, entre son territoire et la Crimée.

Les services de sécurité ukrainiens disent avoir intercepté des communications prouvant que des dirigeants d’entreprises russes et chinoises auraient évoqué ensemble ce projet fin octobre.

Du côté de Moscou, l’idée aurait émergé en 2022, après l’attaque du pont de Kertch, aussi appelé « pont de Crimée ». Cette infrastructure, la seule à relier la péninsule annexée illégalement par les Russes en 2014 au reste de la Russie, a été touchée deux fois par des explosions. L’une causée par un camion piégé, l’autre par des drones navals. Un tunnel permettrait ainsi de sécuriser l’approvisionnement de la péninsule.

La Russie planifierait ce projet pharaonique avec le concours de Pékin. Des e-mails interceptés par les services ukrainiens, consultés et attestés par le Washington Post, indiquent qu’une des principales entreprises de construction chinoises a signalé sa volonté de participer au projet.

Le quotidien américain rapporte également qu’un consortium russo-chinois aurait été récemment formé à cet effet.

