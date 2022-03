Moscou prend en otage les négociations sur le nucléaire iranien

L’accord était quasiment prêt à être signé. Après onze mois de négociations acharnées à Vienne entre l’Iran et les grandes puissances – Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne, et indirectement avec les États-Unis -, il ne restait plus qu’à finaliser les « notes de bas de page », avaient indiqué plusieurs diplomates européens. Mais c’était sans compter sur la guerre en Ukraine. Le conflit a fait irruption dans les pourparlers destinés à raviver l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien, balayant pour quelque temps tout espoir de conclusion d’un nouveau texte.

« Nous devons faire une pause dans les pourparlers en raison de facteurs externes », a ainsi annoncé, vendredi 11 mars, Josep Borrell, chef de la diplomatie de l’Union européenne (UE) chargé de coordonner le processus. « Un texte final est quasiment prêt et sur la table », a-t-il précisé.

Au cœur de ce revirement diplomatique : la Russie, frappée par des sanctions occidentales après son invasion de l’Ukraine, a pris les diplomates de court en imposant des conditions supplémentaires à la conclusion d’un nouvel accord. À la surprise générale, Moscou a exigé, début mars, que les sanctions adoptées à son encontre n’affectent pas sa coopération économique avec l’Iran. Des revendications jugées « hors sujet » par le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, et qui ont stoppé net les discussions.

À Téhéran, les exigences russes ont suscité un débat dans la presse. Les journaux réformateurs ont vivement critiqué la Russie, accusée d’empêcher la conclusion de l’accord. Prudente, la presse conservatrice a, de son côté, reproché à Washington d’être responsable du blocage, sans défendre explicitement la position russe.