” Mourakiboun ” contre l’amendement de la loi électorale en cas de réorganisation des législatives

Le réseau ” Mourakiboun ” s’est prononcé mercredi contre l’amendement de l’actuelle loi électorale en cas de réorganisation des élections législatives.

” Tout amendement est contraire aux standards internationaux qui recommandent la non-modification de la loi électorale et du mode de scrutin pendant l’année électorale (recommandations de la commission de Venise) “, a souligné Mourakiboun dans un communiqué.

Le réseau ” Mourakiboun ” a également appelé le Parlement et les composantes de la société civile à s’opposer à toute tentative de modification de cette loi au cours de l’année 2020.

Cet appel intervient sur fond de dépôt d’un projet de loi organique portant amendement de la loi organique du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums.

Le projet proposé par les élus du mouvement Ennahdha prévoit l’augmentation du seuil éléctoral à hauteur de 5% lors des élections législatives.