Mourou: Jemli subit de fortes pressions

Abdelfattah Mourou, ancien vice-président de l’ARP et dirigeant d’Ennahdha a déclaré que Habib Jemli est la seule personne habilitée à constituer un gouvernement.

Dans une déclaration sur Shems FM, il a ajouté que la formation du gouvernement est devenue un marché où se bousculent vendeurs et acheteurs comme dans un Mercato de football. Et si Mourou n’y est pas contre, il précise que les choix doivent se fonder sur les dossiers des candidats et non aux dépens des intérêts du pays.

Il a ajouté que Jemli subit de fortes pressions de la part des différents partis et mouvements, et c’est la raison pour laquelle il n’a pas pu constituer son gouvernement dans un délai d’un mois.