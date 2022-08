Moussa: L’état a élaboré un programme pour la création de 28 à 30 jardins d’enfants publics

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa a indiqué mardi à l’inauguration d’un jardin d’enfant public à Sbeitla (gouvernorat de Kasserine), que l’état a élaboré un programme pour la création de 28 à 30 jardins d’enfants publics, dont 3 autres ont été inaugurés récemment dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Moussa a indiqué dans une déclaration à la TAP que le ministère a dépensé plus de 1 milliard 200 mille dinars pour la création de jardins d’enfants publics, en plus d’une aide fournie par la Banque nationale agricole d’un montant de 500 mille dinars et une autre d’une valeur de 600 mille dinars présentée par l’UNICEF sous forme d’équipements pour la construction de jardins d’enfants dans les zones rurales et les régions prioritaires afin de garantir l’enseignement préscolaire aux enfants.

Elle a affirmé que 70 pc des élèves décrocheurs ou ayant des résultats scolaires insatisfaisants n’ont pas fréquenté les jardins d’enfants et n’ont pas bénéficié d’enseignement préscolaire.

La ministre de la famille a précisé que le ministère a opté pour une approche consistant en la création ou la restructuration d’établissements scolaires dans les zones rurales qui ne sont pas prisés par les investisseurs privés et aussi le renforcement du secteur privé à travers tous le pays en assurant la stabilité économique des établissements.

« Le ministère encourage la création des jardins d’enfants privés dans les régions rurales à travers le programme « nos jardins d’enfants dans nos quartiers » et prend en charge les frais de 25 enfants pour encourager l’initiative privé et garantir à ces établissements de l’enfance l’autonomie et la stabilité économique » a-t-elle noté.

A cette occasion la ministre a inauguré le complexe de l’enfance de la cité Ezouhour à Kasserine qui a été construit moyennant une enveloppe de plus de 900 mille dinars avec une capacité d’accueil de 50 enfants.