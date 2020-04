Moussi appelle le gouvernement à consacrer un hôpital dédié aux porteurs du virus COVID-19

La présidente du groupe du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi a présenté, ce samedi 4 avril 2020, au chef du gouvernement plusieurs initiatives pour traverser ces moments délicats que vit la Tunisie.

Elle a, à cet effet, présenté à Elyes Fakhfakh plusieurs initiatives à même de désamorcer la crise notamment de faire parvenir les aides et les primes par les moyens à la disposition de la STEG et de la SONEDE, pour éviter l’encombrement et les situations de tension et de violence observées dans différentes régions.

La députée a appelé également le gouvernement et le ministère de la Santé à consacrer un hôpital spécialement dédié aux porteurs du virus pour préserver les cadres médicaux et paramédicaux et les personnes non contaminées.

Elle a également exigé l’intervention du gouvernement pour régler les différends entre les maires et les délégués afin de préserver l’intégrité de L’État et la mise en place d’une stratégie de communication claire et transparente qui expliquera la gestion et l’utilisation des ressources du fonds 1818.