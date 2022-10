Mouvement de protestation demain à la Kasbah

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et la Fédération générale de l’information, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a appelé tous les fonctionnaires du secteur des médias à participer massivement à un rassemblement de protestation, demain jeudi 13 octobre 2022, devant le siège de la présidence du gouvernement, à la Kasbah, à partir de 11h.

Selon le journal La Presse, ce mouvement de protestation vise à défendre la pérennité des établissements des médias publics et ceux confisqués par l’Etat, ont indiqué les syndicats, le mercredi 11 octobre 2022, dans une déclaration commune, soulignant leur refus à la politique du gouvernement visant à « liquider les médias ».

Les syndicats précisent que l’appel à cette manifestation intervient en solidarité avec le personnel de l’établissement Cactus Prod qui sont privés de leurs salaires pour le 10ème mois consécutif et celui de Shems FM et Dar Essabah dont le gouvernement a décidé de les soumettre au règlement judiciaire.

