MPBS ferme ses portes

La société “Manufacture de Panneaux de Bois du Sud”-MPBS- a indiqué dans un communiqué publié jeudi, sur le site de la bourse de Tunis, avoir décidé la fermeture de tous ses sites depuis le 23 mars 2020, au vu des circonstances actuelles et à la suite des mesures prises par les autorités gouvernementales relatives au confinement total en réponse à l’épidémie COVID-19. La société a précisé qu’elle a maintenu une communication avec tous nos partenaires, ce qui permet à la société d’honorer ses engagements envers ses clients et ses fournisseurs, et d’être prête à retrouver son activité normale dès la fin de cette crise.