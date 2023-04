Municipales : L’ISIE examine tous les scénarios possibles

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, a déclaré mardi, que l’ISIE et la Présidence de la République, sont en train d’examiner toutes les options concernant l’organisation des prochaines élections locales et municipales.

Le dernier mot concernant ces deux échéances électorales revient à la Présidence de la République, étant donné que c’est l’institution qui fixe les premières dates des rendez-vous électoraux, en vertu du décret portant convocation des électeurs, a-t-il ajouté, dans une déclaration aux médias, en marge de sa rencontre avec Imed al-Sayeh, chef de la Haute commission électorale libyenne.

Bouasker a souligné que l’Instance est prête pour organiser les prochaines échéances électorales, ajoutant que « tous les scénarios sont possibles ».

Le président de l’ISIE a rappelé, à cet égard, la publication du décret-loi sur les élections des conseils locaux, régionaux et les districts ainsi que du décret-loi portant sur les élections municipales.

Il a, par ailleurs, évoqué les réunions tenues par l’Instance des élections avec les institutions de l’État et les ministères concernés pour établir les conditions de candidature à ces élections et pour élaborer les décisions portant organisation des candidatures aux élections des conseils locaux et municipaux.

Le président de l’ISIE a reçu mardi, le président de la Haute commission électorale libyenne qui effectue une visite de travail en Tunisie avec Le président de l’Autorité générale de surveillance des contenus médiatiques, Jalel Othman.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de travail, entre les trois instances, visant à protéger le processus électoral en Libye des menaces digitales.