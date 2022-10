Munitions pour l’Ukraine: L’armée américaine parvient à ses limites

L’armée américaine ne pourra bientôt plus fournir à l’Ukraine les équipements de pointe qu’elle lui a donnés jusqu’ici, ses réserves arrivant à leurs limites notamment en termes de munitions, selon les responsables et des experts américains.

Les Etats-Unis sont de loin les premiers donateurs d’armement à l’Ukraine depuis l’invasion du pays par la Russie le 24 février, avec plus de 16,8 milliards d’assistance militaire à Kiev.

Mais les stocks américains de certains équipements « atteignent les niveaux minimums nécessaires à la planification et la formation », et le réapprovisionnement des stocks à leur niveau pré-invasion pourrait prendre « plusieurs années », selon Mark Cancian, du Center for strategic and international studies (CSIS).

Des équipements plus anciens sont disponibles et « ils représenteront une part de plus en plus importante des transferts » à l’avenir, ajoutait dans une note récente cet ancien colonel du corps des Marines qui fut responsable des achats d’armement du Pentagone de 2008 à 2015.