Mustapha Hamdi : L’intelligence artificielle pour combattre le COVID-19

Avec le soutien de la GIZ, le professeur Mustapha Hamdi et ses collègues tunisiens ont développé une application alimentée d’images RX de poumons pour identifier rapidement les symptômes du Coronavirus sur les radiographies thoraciques des personnes testées positives.

”Je suis convaincu que les outils numériques et l’intelligence artificielle peuvent jouer un rôle vital pour endiguer et vaincre cette pandémie”, a affirmé Hamdi.

Mars dernier, il a lancé une initiative qui rassemble des chercheurs et des entreprises et start-ups numériques tunisiennes et internationales pour travailler sur ce projet. Avec l’aide de l’IA et de l’analyse des données, cette application a pour objectif de détecter le plus rapidement possible les symptômes de COVID-19 sur les radiographies pulmonaires des personnes infectées, tout en assurant des résultats fiables à 90%.

L’application développée et programmée avec le soutien de la GIZ et du programme Watson AI d’IBM, l’équipe de chercheurs a commencé à injecter des dizaines de milliers d’images pulmonaires. Ces dernières provenant d’hôpitaux en Chine, en Italie et en Espagne dans le logiciel pour l’enseigner. A cet effet, des utilisateurs du monde entier peuvent télécharger des images radiographiques dans le programme. Et en 15 secondes seulement, ils peuvent voir le résultat.