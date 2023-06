Mzoughi Mzabi achète à tout berzingue du papier Attijari Bank

En l’espace d’une seule journée, celle du 20 juin 2023, la famille de Mzoughi Mzabi et lui-même, ont fait acquisition de 74.690 actions dans le capital de la banque marocaine de droit tunisien Attijari Bank. Ces multiples petites transactions ont nécessité le montant de plus de 3,338.643 DT. Les acquisitions ont été faites par différents membres de la famille de Mzoughi.

Ce volume d’acquisition qui a dépassé les 3,3 MDT, par l’un des membres du groupe Mzabi qui détenait jusqu’au 19 avril dernier 10,82 % du capital d’Attijari, n’est cependant pas de grande importance par rapport aux plus de 40,741 millions d’action constituant le capital de la banque

Selon le site dédié à la famille, Mzoughi Mzabi est à la tête de nombreuses entreprises. À l’instar de ses autres frères comme Moncef et Sadok, Mzoughi Mzabi s’est également imposé comme objectif de porter au plus haut le succès de son patrimoine familial. Ainsi vers 1970, il n’a pas hésité à faire ses premiers pas dans le secteur industriel. Et conscient de son potentiel professionnel et de ses talents de leader, il choisit d’investir dans l’univers de l’agroalimentaire et du plastique. Il a intégré aussi sans peine le secteur des industries du cuir.

Actuellement, son nom est le premier cité dans le succès de l’industrie de cuir Tanneries Mégisseries du Maghreb, ainsi que la Minoterie de la Soukra, un parmi les géants dans l’univers de l’industrie agroalimentaire. Il gère également Bestoplast, une industrie prospère dans la manipulation du plastique. Acteur majeur opérant dans ARTES SA, Mzoughi Mzabi détient aussi une part importante égale à 33,32 % dans ce concessionnaire des voitures de marque Nissan, Dacia et Renault.

Il faut noter également que Mzoughi gère aussi le très célèbre Carthago Oil CO. Mzoughi est , en outre, dans l’immobilier, et dans le tourisme avec quelques cinq unités à Djerba, Gabès et ailleurs, et même un parcours de Golf de 27 trous.