Nabeul : 20 ouvrières blessées dans l’explosion d’une bouteille de gaz

Au moins une vingtaine d’ouvrières ont été blessées dans l’explosion d’une bouteille de gaz qui s’est produite jeudi matin dans une usine à Menzel Bouzelfa (gouvernorat de Nabeul), a indiqué une source sécuritaire.

Cinq ouvrières ont été transportées au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous et 15 autres ont été admises aux hôpitaux de Menzel Bouzelfa et Soliman, a précisé la même source au correspondant de TAP.

Les causes de l’incident ne sont pas encore déterminées, a ajouté la même source.