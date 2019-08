Nabeul : 7 MD pour la réhabilitation du quartier Barnoussa

La maire de Dar Chaâbane Fehri, Saida Essid a annoncé que les préparatifs vont train pour le démarrage des travaux du projet d’aménagement de la cité Barnoussa.

Le coût du projet est estimé à 7MD, financé sous forme de don accordé par la Banque Mondiale.

Plus de 17 mille habitants bénéficieront du projet dont les travaux devront être lancés avant fin 2019 et s’achèveront en 2021.

Les travaux porteront sur trois grands parties : le réaménagement des rues à Barnoussa (4 MD), la réhabilitation du marché municipal (750 mille dinars) et la construction d’un complexe commercial multifonctionnel (2 millions 250 mille dinars) sur une superficie de 2500 m2.

Par ailleurs, Essid a cité d’autres travaux programmés dans la région dont la rénovation du mausolée Sidi Zine Eddine, l’aménagement d’un parcours de santé et la création d’une banque de données en ligne sur la ville de Dar Chaabane.

Il s’agit également de l’extension de l’avenue Mohamed Souissi (800 mille dinars), l’extension du réseau d’éclairage public (1 MD) et l’aménagement du cimetière Dar Chaâbane.

La même source a ajouté qu’elle partira, au mois de septembre, pour une visite de travail aux Etats-Unis pour chercher des financements à quatre projets identifiés par le Conseil municipal de Dar Chaâbane, et ce dans le cadre du programme d’échange de visites de maires entre les deux pays.