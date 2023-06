Nabeul-Aid el Adha: Baisse de la demande dans les marchés du bétail en raison de la hausse des prix

A l’approche de la fête de l’Aid El Adha, le marché hebdomadaire du bétail à Korba (Gouvernorat de Nabeul) a connu dimanche une dynamique caractérisée par l’exposition d’une grande quantités du bétail destinés au sacrifice contre une baisse de demande des citoyens en raison de la hausse des prix de moutons qui varient entre 750 et 1500 dinars.

Cette hausse des prix résulte de l’augmentation du coût des dépenses face au manque du pâturage en raison de la sécheresse et la hausse des prix du fourrage, ont expliqués des agriculteurs et des commerçants dans des déclarations concordantes à la TAP.

De son côté, le vice-président de l’Union régional de l’agriculture et de la pêche maritime, Anis Kharbach a indiqué que la demande de l’achat des moutons destinés au sacrifice a enregistré une baisse de 40% par rapport à l’année précédente.

Les prix des animaux destinés au sacrifice varient entre 750 dinars et 1300 dinars soit une hausse de 250 dinars, a signalé la même source ajoutant que le prix au kilo est estimé à 17800 contre 14800 durant l’année dernière soit une hausse de 20%.

