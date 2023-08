Nabeul : l’approvisionnement des boulangeries en farine subventionnée s’améliore

Après une pénurie de pain enregistrée, au cours des deux derniers mois, dans le gouvernorat de Nabeul, la situation s’est améliorée progressivement suite au renforcement de l’approvisionnement des boulangeries de la région en farine subventionnée (plus de mille quintaux) et la reprise d’activités des boulangeries non classées.

Le directeur régional du commerce, Samir Khalfaoui a souligné à l’Agence TAP, que des campagnes de contrôle économique ciblant les boulangeries non classées ont permis de saisir mille quintaux de farine subventionnée et le déclassement de cinq boulangeries pour non-respect des réglementations de subvention.

Ces opérations concernent, aussi, le contrôle du poids du pain fait au niveau des boulangeries non classées, qui ne doit pas dépasser 150 grammes.

Les boulangeries classées fabriquent du pain subventionné dont le poids est de 220 grammes et 400 grammes.

Le gouvernorat de Nabeul compte 219 boulangeries y compris les non classées (100) et classées (119).

