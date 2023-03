Nabeul: Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

L’équipe de la police judiciaire de Menzel Temim a démantelé un réseau de trafic de drogue actif dans plusieurs villes du gouvernorat de Nabeul.

Lors de cette opération, 14,5 Kilos de cannabis ont été saisis, a révélé, mardi, une source sécuritaire à l’agence TAP.

Suite à un travail d’enquête et d’investigation ciblé dans des villes relevant de la délégation de Mida et Ben Khiar autour de la présence d’un réseau de trafic de drogue, 5 individus de nationalité tunisienne ont été arrêtés lors d’une décente sécuritaire dans leurs domiciles où une quantité de cannabis a été saisie.

Trois individus sont toujours en état de fuite et les investigations sont toujours en cours pour relever la partie restante du réseau, selon la même source.

