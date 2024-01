Nabeul : «Des saisons agricoles sous de bonnes augures»

« Nos visites de terrain dans plusieurs régions tunisiennes ravivent l’espoir de bonnes saisons agricoles dans notre pays », a souligné, mardi, le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la pêche Abdelmounêm Belâati.

« Nous sommes très satisfaits de ce qui a été réalisé dans le domaine des grandes cultures, après avoir ensemencé des grandes superficies qui portent des indicateurs positifs sur la possibilité d’atteindre l’objectif d’autosuffisance en blé dur », a indiqué le ministre dans une déclaration aux médias en marge de sa visite de travail dans le gouvernorat de Nabeul.

Et d’ajouter que la saison oléicole se déroule dans de bonnes conditions, précisant que la récolte oléicole oscillera entre 210 et 220 mille tonnes, ce qui représente un indicateur positif au niveau de la mobilisation de devises, sans oublier l’impact sur le consommateur tunisien en concrétisation de la décision présidentielle de fournir des quantités d’huile d’olive vierge pour la consommation locale à des prix préférentiels.

Concernant sa visite au gouvernorat de Nabeul, il a souligné qu’elle s’inscrit dans le cadre du suivi de la campagne agrumicole et du lancement de la campagne d’exportation des oranges maltaises visant essentiellement à se tenir au courant du déroulement de la campagne de récolte, en particulier.

Il s’agit, également, d’être à l’écoute de l’agriculteur et d’examiner les solutions à même de résoudre les problèmes auxquels il fait face.

Dans le même ordre d’idées, le ministre a souligné que le secteur des agrumes est au cœur de la production agricole nationale et représente le troisième produit après l’huile d’olive et la variété de datte « Deglet Ennour », qui fournit à la Tunisie des revenus importants en devises.

D’autre part, il a noté que les visites de terrain dans de nombreuses régions du pays s’inscrivent dans le cadre des efforts du département ministériel pour réaliser le développement dans les régions.

« Pour cela nous programmons des visites périodiques à toutes les régions afin de suivre les saisons agricoles, y compris, en particulier, la saison de déglet Ennour dans le sud et la saison oléicole à Sfax, ainsi que le suivi de la saison céréalière dans de nombreuses régions du nord au sud », a-t-il dit.

Sur un autre plan, le ministre de l’Agriculture a réfuté l’information selon laquelle il y a une pénurie importante de fourrage.

« Les informations véhiculées selon lesquelles il y a une pénurie importante de fourrage n’est pas vraie, d’autant plus que les enquêtes menées par le ministère dans de nombreux gouvernorats confirment que les quantités de fourrage fournies par l’Etat dépassent de 50 à 60 % les besoins », a affirmé le ministre.Et d’ajouter que « des enquêtes ont montré qu’un certain nombre d’éleveurs font délibérément de fausses déclarations pour obtenir de plus grandes quantités d’aliments pour animaux».

À cet égard, il a déclaré : « Nous lutterons contre les spéculateurs et nous récupérerons tous les quotas qu’ils ont reçus indûment».