Nabeul : Emblavement de plus de 70 mille ha des superficies céréalières

Dans le gouvernorat de Nabeul, plus de 70 mille hectares des superficies céréalières programmées ont été emblavées au titre de la campagne agricole 2023-2024.

Les superficies ensemencées se répartissent entre 23 mille 800 ha de blé dur, 22 mille 300 ha d’orge et de blé tendre, 19 mille 200 ha de cultures fourragères, 4000 ha de légumineuses et 750 ha consacrés au colza.

La récolte céréalière de la saison agricole a été estimée à 1 million de quintaux (moyenne de production ordinaire de la région), en nette progression par rapport à la saison précédente où la production s’est limitée à 200 mille quintaux, a indiqué à l’Agence TAP, le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP) à Nabeul, Imed El Bey.

Selon la même source, la saison agricole en cours à Nabeul a été manquée par un manque considérable en semences de bonne qualité, soit une mise à disposition d’uniquement 23 % des besoins réels de la région en semences de blé dur et de 40% des besoins en orge.

De même pour l’orge, où la région de Nabeul a obtenu seulement 2 mille quintaux, soit 40 % de ses besoins estimés à 5 mille quintaux, a précisé la même source.

Le manque a également concerné les engrais, a-t-il souligné, avec la fourniture de seulement 24 % des besoins en engrais phosphaté (DAP) , 21 % d’ammonitrate et 37 % de Superphosphate (TSP Super 45), selon la même source.

A noter que le gouvernorat de Nabeul contribue d’environ 15 % à la production nationale en céréales. Les superficies totales consacrées aux grandes cultures dans la région sont estimées à près de 45 mille ha, 20% sont allouées au blé dur, 20 % au blé tendre, tandis que la culture d’orge se déploie sur le reste des superficies allouées.