Nabeul forme des formateurs à l’intégration professionnelle

Le programme de formation d’étudiants formateurs dans le domaine de l’intégration professionnelle a démarré, vendredi à Hammamet (Gouvernorat de Nabeul), et s’étend sur trois jours, avec la participation de 24 étudiants.

- Publicité-

Le programme, initié par la direction générale des affaires estudiantines et la direction générale de la rénovation universitaire en collaboration avec la fondation Konrad Adenauer-Tunisie, projette la formation de 48 étudiants pour un carrière de formateur en matière d’intégration professionnelle, a indiqué à l’Agence TAP, le responsable du programme, Ameur Tarchoune.

Il a souligné que cette formation prévoit un volet théorique et un autre pratique que les étudiants sont appelés à observer à travers l’élaboration de projets au sein de leurs établissements universitaires, et ce, dans l’objectif d’assurer un transfert de savoir et acquérir des compétences pour une meilleure intégration sur le marché du travail.