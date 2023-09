Nabeul-Hammamet: Amélioration des indicateurs touristiques

Depuis le début de l’année jusqu’au 20 août 2023, le nombre des touristes dans le gouvernorat de Nabeul a atteint 530 mille personnes contre 460 mille par rapport à la même période de l’année dernière, soit une hausse de 16%.

Le commissaire régional au tourisme, Wahid Ben Fraj a indiqué à l’Agence TAP que la région a enregistré une augmentation de 35% en termes de nuitées passées, passant de 1,63 million nuitées en 2022 à 2,2 millions nuitées cette année.

Les unités hôtelières ont accueilli, du 1er au 20 août, 105 mille touristes soit une hausse de 3% par rapport à la même période de 2022 et 496 mille nuitées passées, soit une augmentation de 11%.

De son côté, le commissaire régional au tourisme à Yassmine Hammamet, a souligné que le nombre des visiteurs, depuis le début de l’année jusqu’au 20 août 2023, a évolué de 4,12% avec 422 mille touristes contre 376 mille par rapport à la même période de 2022.

Le nombre des nuitées passées a augmenté de 31%, passant de 1,2 million nuitées à 1,6 million de nuitées.

Au niveau du nombre des visiteurs, les marchés français et algérien ont réalisé, respectivement, une évolution de 34% et 190%.

Cependant, les marchés allemand et britannique ont baissé, respectivement, de 108% et 105%.

Le taux d’occupation des hôtels, durant le mois d’août 2023, a atteint 102% contre 96% par rapport à la même période de 2022, soit une amélioration de 4,6%.

