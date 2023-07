Nabeul : Hausse de 16% des opérations d’emploi direct

Les opérations d’emploi direct dans le gouvernorat de Nabeul ont réalisé une hausse de 16% au 1er trimestre 2023, avec 1480 opérations contre 1277 à la même période de 2022.

Selon le rapport de la direction régionale de l’emploi, les opérations d’emploi des cadres sont passées de 153 à 171 opérations, soit une augmentation de 11,7%.

Le gouvernorat de Nabeul occupe la tête du classement au niveau national concernant les opérations d’emploi direct réalisées auprès des bureaux d’emploi et du travail indépendant.

Des entreprises ont encadré 1213 stagiaires dont 554 des diplômés de l’enseignement supérieur.

Les offres d’emploi ont atteint, au premier trimestre de l’année en cours, 3151 offres contre 2857 à la même période de 2022, soit une évolution de plus de 10% alors que les offres d’emploi destinées aux cadres dans les secteurs de l’industrie, du tourisme et des services ont baissé de 12,5%, passant de 525 à 459.

Quelque 124 contrats Karama (dignité) ont été signés, outre la consécration de stages professionnels au profit de 3156 demandeurs d’emploi dont 1757 diplômés de l’enseignement supérieur.

Les services du bureau de l’emploi ont approuvé la création de 67 projets privés et le financement de 89 autres projets.

Un accord de principe a été accordé à 64 projets, outre l’assistance professionnelle de 342 demandeurs d’emploi.

Le rapport souligne que 2949 demandes d’emploi ont été enregistrées, au cours de la même période, contre 2862 demandes l’année dernière, soit une hausse de 3% dont 832 demandes d’emploi émanant de cadres contre 775 en 2022, soit une évolution de 7%.

Quelque 4991 demandes d’emploi n’ont pas été satisfaites, jusqu’au juin 2023, dont 1994 demandes de diplômés du supérieur contre 5233 demandes (2200 cadres), au cours de la même période de l’année passé, soit une baisse de 4,6% du nombre total des demandes.

