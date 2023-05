Nabeul : La production des agrumes en baisse de 50%

La saison de la récolte des agrumes dans la région du Cap-Bon arrive à son terme avec une production en recul de 50% par rapport à l’année dernière, a indiqué à la TAP, le président de l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Imed Bey.

Le responsable a attribué les raisons de cette régression aux facteurs climatiques difficiles qu’a connus le pays, dont notamment la rareté des précipitations durant le début de la saison ainsi que la forte salinité de l’eau d’irrigation et le stress hydrique de ces dernières années.

Il a expliqué la baisse de taux de remplissage des barrages a limité à seulement 20% la disponibilité des eaux d’irrigation nécessaires aux plantations des agrumes, estimée à 10 millions de m 3 lors de la saison écoulée.

Le responsable a évoqué dans ce sens le retard pris au niveau des services du commissariat régional de l’agriculture dans la présentation du programme d’irrigation pour la prochaine saison et l’absence d’une vision claire à cet égard.

La région du Cap-Bon contribue à hauteur de 75% dans la production nationale des agrumes et à 90% des quantités destinées à l’exportation. Le secteur emploie environ 20 mille personnes dans la région où les superficies allouées aux agrumes s’élèvent à près de 20 hectares, situées principalement dans les régions de Menzel Bou Zelfa, Beni Khaled, Bou Argoub et Soliman.

