Nabeul : La production des raisins estimée à 38 mille tonnes

La production viticole dans le gouvernorat de Nabeul est estimée, cette année, à 38 mille tonnes dont 26 mille tonnes de raisins de transformation et 12 mille tonnes de raisins de table.Selon les statistiques du commissariat régional de développement agricole, il s’agit à peu près des mêmes quantités enregistrées en 2022.Les superficies consacrées à ces cultures s’élèvent, respectivement, à 7 mille ha et 12 mille ha.Chokri Bouziri, président de l’union régionale de l’agriculture, a indiqué que la récolte des raisins à Grombalia devra atteindre environ 45% de la production nationale, soit une hausse de 11% pour les raisins de cuve (9,500 mille tonnes) et 5% pour les raisins de table (6 mille tonnes) par rapport à l’année précédente.Il a ajouté que les chutes de pluie et l’humidité élevée enregistrées, en mai 2023, ont permis une meilleure production en dépit de l’apparition de certaines maladies.Il a fait savoir que l’agriculteur confronte divers problèmes dont la commercialisation de sa production en raison de la baisse des prix, la concurrence internationale et le vieillissement des vignes.

En effet, les superficies de raisins ont baissé de 47% pour passer de 13 mille à 7 mille ha et de 41% pour les raisins de table pour passer de 2150 à 1200 ha.Le secteur viticole dans la région constitue une activité importante avec environ 3 mille producteurs et contribue à 70% de la production nationale de raisins de transformation et 12% de raisins de table.

Les superficies s’étendent à Bouargoub, Takelssa, Grombalia, Korba et Kélibia.

