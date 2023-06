Nabeul : La récolte céréalière en baisse de 75%

La récolte céréalière dans le gouvernorat de Nabeul est estimée à 240 mille quintaux, cette année, contre 800 mille quintaux en 2022, soit une baisse de 75%, a indiqué Anis Kharbech, président de l’Union régionale de l’agriculture.

Selon les premières prévisions du commissariat régional de l’agriculture, la production céréalière ne dépassera pas 322 mille quintaux en raison du manque de pluies et de la sécheresse.

Dans un point de presse tenu, jeudi, Kharbech a fait savoir que la baisse de production est due au stress hydrique enregistré dans la région, notamment, à Menzel Temim, Menzel Bouzelfa alors que la récolte sera meilleure à Tekelsa et Haouria.

» La saison de moisson ne peut être entamée avant une semaine à cause des changements climatiques actuels dont la poursuite des chutes de pluies « , a-t-il ajouté.

Concernant l’augmentation de prix d’achat des céréales, il a expliqué que les prix du blé dur (130 dt/ quintal), blé tendre (100 dt/quintal) et l’orge et le triticale (80 dt/quintal) ne couvrent pas le coût de production.

Les superficies à récolter sont estimées à 25900 ha sur 46820 ha de terres ensemencées, selon le rapport publié par le commissariat régional au développement agricole.

Les superficies emblavées ravagées en raison de la pénurie de pluies s’élèvent à 36070 ha dont 20920 ha complétement endommagées et 15150 ha au rendement faible.

Le gouvernorat de Nabeul assure 15% de la production céréalière nationale avec une superficie de 45 mille ha dont 20% de blé dur et 20% de blé tendre.

- Publicité-