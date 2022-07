Nabeul: La suspension des travaux au niveau du port de Kélibia entrave ses activités

L’encombrement des embarcations au port de Kélibia, classé 3ème au niveau national après celui de Sfax et de Téboulba persiste encore à cause de l’arrêt des travaux du projet d’aménagement et de maintenance du port, lancé en septembre 2019 et dont le cout a atteint 20 millions de dinars.

Cet arrêt, daté depuis l’année 2020, a créé un dépassement de la capacité d’accueil du port jusqu’à 150%, d’autant plus que plusieurs embarcations venant de différentes ports accostent à Kélibia, a indiqué à l’Agence TAP le Chef du port, Amor Belhaj Salah.

Répartis en cinq phases, les travaux jusque-là réalisés se sont limités à l’exécution à hauteur de 70% des deux premières phases qui consistent en l’acquisition de nouveaux quais et la réparation de ceux existant.

Cette situation a engendré une mauvaise gestion, notamment avec le démarrage de la saison de pêche des poissons bleus et l’abondance de la production, en plus des problèmes sociaux issus de cette situation, d’après la même source.

Selon le responsable, les motifs de la suspension des travaux ne peuvent pas être communiqués que par la direction générale de la pêche (chef du projet) et le ministère de l’Equipement, département chargé du contrôle.

Par ailleurs, le Président du département de la pêche et de l’aquaculture au gouvernorat de Nabeul, Wissem Mokni s’est contenté à expliquer que l’arrêt des travaux n’est pas lié au non remboursement des promoteurs.

Pour sa part, le Président de l’Union locale de l’Agriculture et de la pêche à Kélibia, Achref Hammami a imputé la mauvaise situation du port par le non décaissement des tranches convenues avec les promoteurs, précisant que la mauvaise exploitation du port est suite à l obsolescence des quais et le nom accomplissement des travaux de réparation de certains d’eux.

Prés de 60% de la production nationale provient du port de Kélibia. Il compte 50 unités de pêche de poisson bleu, 25 unités chalutiers. Durant la saison de pointe (mai -septembre), le port peut atteindre 400 unités venant de différents ports.

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture au gouvernorat de Nabeul compte parmi les principales activités, notamment dans la ville de Kélibia, avec une quantité de production de près de 15 mille tonnes, contribuant à la production nationale à hauteur de 10% . Près de 60% de la production de la pêche provient de la pêche des poissons bleus.



En 2021, la valeur de la production est estimée à 90 millions de dinars par rapport à une flotte de près de 1000 unités. Près de 11% de la flotte représente pêche de poisson bleu et plus de 70% revient à la pêche côtière.