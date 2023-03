Nabeul: Lancement du premier réseau régional de financement dédié aux projets à impact

Le réseau d’appui aux projets à impact « North Business Angels » a été officiellement lancé, mercredi, à Nabeul. Il s’agit d’un réseau d’investisseurs, de chefs d’entreprises, managers, cadres et experts animés par la volonté de soutenir des projets innovants et à impact, en y investissant personnellement mais aussi en apportant le conseil, l’expertise, l’expérience et le réseau dont a fortement besoin tout entrepreneur.

Cette initiative de création des réseaux Business Angels s’inscrit dans le cadre du programme « Impact Finance », soutenu par l’ambassade des Etats-Unis à travers le Financial Services Volunteer Corps (FSVC). Son objectif est de stimuler l’accès au financement des PMEs.

Ce réseau tend à constituer une locomotive et un exemple à suivre en matière de solidarité et de responsabilité sociétale, de baliser les obstacles de l’accès au financement et de soutenir ainsi la dignité des populations défavorisées en leur donnant confiance en l’avenir.

Au-delà de l’aspect financier, les Business Angels (personnes physiques qui décident d’investir une partie de leur patrimoine financier dans des sociétés innovantes à fort potentiel), s’investissent à titre personnel dans les projets en apportant notamment leur compétence et leur réseau. Une relation de travail et de confiance s’établit avec l’équipe dirigeante permettant au projet de profiter d’un appui expert dans le développement de l’activité entrepreneuriale.

L’objectif commun est de favoriser l’émergence, la consolidation et le développement des structures de financement de proximité notamment dans les premières phases de vie de l’entreprise à impact. Des sessions de formation et d’information à destination des entrepreneurs et des futurs Business Angels seront organisées incessamment.

Un protocole d’accord a été signé entre Financial Services Volunteer Corps et « 1kub », l’incubateur qui portera sur une assistance à la mise en place et l’opérationnalisation du réseau.

Financial Services Volunteer Corps (FSVC) est un organisme à but non lucratif, partenariat public-privé dont la mission est d’aider à construire les systèmes financiers nécessaires pour soutenir de solides économies de marché dans les pays en transition et en développement.

