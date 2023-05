Nabeul: Les indicateurs touristiques en hausse

Depuis le début de l’année et jusqu’à fin avril 2023, le nombre de visiteurs dans le gouvernorat de Nabeul a atteint près de 135 mille touristes, soit une hausse de 40% par rapport à la même période de l’année dernière.

La région a également enregistré une augmentation de l’ordre de 60% en termes des nuitées passées, dont le nombre a atteint près de 350 mille nuitées, » ce qui annonce une bonne saison touristique « , a indiqué, lundi aux médias, le commissaire régional au tourisme à Nabeul, Wahid Ben Fraj.

Pour sa part, le commissaire régional au tourisme à Hammamet, Khaled Kalouia a fait savoir que le nombre d’arrivées à la station balnéaire Yasmine Hammamet, au cours du mois d’avril 2023, a augmenté de 165%, soit environ 38 mille touristes, tandis que le nombre de nuitées passées durant le même mois, s’est amélioré de 118 % pour atteindre 121 mille nuitées.

Il a expliqué que la station touristique de Yasmine Hammamet a connu, depuis le début de l’année jusqu’à fin avril, l’arrivée de plus de 141 mille visiteurs, soit un taux de croissance de 20,4%, et la hausse de 51% du nombre de nuitées, soit plus 397 000 nuitées passées.

