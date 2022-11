Nabeul : Mise en œuvre d’un programme spécifique de contrôle des prix

Les services de la direction régionale du commerce à Nabeul ont entamé, dès le début du mois de novembre courant, la mise en œuvre d’un programme spécifique de contrôle, visant à fixer les prix de certains produits alimentaires frais.

Le directeur régional du commerce à Nabeul, Samir khalfaoui a indiqué à l’Agence TAP, que le programme en question vise à inspecter le respect des intervenants des circuits de distribution, notamment les intermédiaires et les grossistes, des prix fixés par la loi, en vue d’une meilleure transparence des transactions commerciales.

Le programme de contrôle est principalement déployé au niveau des boulangeries, des commerces de volailles et des marchands de fruits et légumes, a souligné la même source, notant que 35 infractions économiques ont été relevées dans ce cadre, aux motifs d’absence de facturation et de majoration illégale des prix.