Nabeul: Nouvelles mesures pour stopper la propagation du Covid-19

Le gouverneur de Nabeul, Mohamed Ridha Mlika, a annoncé, dimanche, une série de nouvelles mesures en prévention contre la propagation du Covid-19. Elles seront appliquées dès lundi et pendant une semaine renouvelable selon l’évolution de l’épidémie dans la région.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, à l’issue de la réunion de la commission régionale de lutte contre les catastrophes, le gouverneur a annoncé la fermeture des marchés hebdomadaires et l’interdiction d’organiser des cérémonies dans les salles des fêtes couvertes. La capacité d’accueil est limitée à 50 personnes pour les espaces ouverts.



Les cafés accueilleront leurs clients dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil et uniquement dans les espaces ouverts, a-t-il encore annoncé, précisant l’interdiction du narguilé et des jeux de cartes.

Les Hammams et les salles de sport privées seront également fermés, a-t-il ajouté.

Selon le gouverneur, la situation sanitaire à Nabeul est critique, dans la mesure où le taux des tests positifs a atteint les 30%, le taux de décès étant de 3 personnes par jour.« Les cas actifs ont dépassé les 1700, dont 500 dans la délégation de Nabeul », a-t-il ajouté.