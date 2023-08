Nabeul Plage est à la vente en l’état

En publication d’une décision du tribunal de 1ère instance de Nabeul, en date du 11 juillet 2023 et dans le cadre d’un règlement judiciaire, il a été décidé de proposer la société « Sitna Nabeul plage », à la cession pour autrui en un seul bloc et vente en l’état. La même décision a nommé un gestionnaire judiciaire, et un juge d’entreprise, pour l’application de la vente.

Vieux de plusieurs dizaines d’années, l’hôtel 4* était bâti sur un terrain de 4 hectares, en litige avec la municipalité de Nabeul, comprenait 278 chambres, et obtenait en 1992 autorisation de la BVMT d’une augmentation de capital pour remettre à flot l’entreprise qui terminait l’exercice 1991 avec un déficit de 332.624 DT