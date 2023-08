Nabeul: Poursuite des efforts pour éteindre l’incendie dans la forêt de Oued El Kebir

-Les unités de protection civile de Nabeul poursuivent leurs efforts pour éteindre l’incendie déclaré à la forêt de Oued khebir (la forêt des pins) située dans la localité de Gharardia relevant de la délégation de Béni Khiar.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional de la protection civile Mourad Mechri a indiqué que les causes de l’incendie sont toujours inconnues.

Sept camions-pompiers ont été mis à la disposition des unités de protection civile dont des camions venus de Sousse Zaghouan et Tunis a indiqué la même source en ajoutant que 3 camions et 4 tracteurs relevant de la direction des forêts ont été aussi déployés s en renfort .

Selon des témoins oculaires de la localité de Gharadia, l’incendie a ravagé plus de 20 ha de la forêt.

