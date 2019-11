Nabeul : récupération d’un terrain domanial agricole de 417 ha à Bou Argoub

Les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Nabeul ont récupéré un terrain domanial agricole couvrant une superficie de 417 hectares, situé dans la région de Bou Argoub.

L’opération de restitution à l’Etat de ce patrimoine foncier, connu sous l’appellation ferme agricole “Atlas” cultivée en olives, agrumes et arbres fruitiers, intervient dans le cadre de l’application d’une décision conjointe émis par les ministres des domaines de l’Etat et de l’agriculture.

Le terrain sera pris en charge par l’Office des terres domaniales (OTD) dans l’attente de sa réhabilitation et rexploitation prochainement dans le circuit économique.

Plus de 1650 hectares de terrains domaniaux ont été restitués au gouvernorat de Nabeul depuis le démarrage de la campagne nationale de récupération des terres domaniales squattées.