Nabeul : Réouverture de la RN1 au niveau de la Cité Seltenne

La route nationale N1 reliant Nabeul et Grombalia a été rouverte, mercredi après-midi.

La route, bloquée par les habitants de la cité Enassim de Grombalia qui protestaient contre les coupures récurrentes d’eau.

Les manifestants ont dénoncé la politique d’atermoiement adoptée par les autorités locales pour résoudre ce problème, appelant les parties concernées à chercher le plus tôt des solutions efficientes.

De son coté, Mohamed Ali Fnira, député de la circonscription de Grombalia, a souligné à l’Agence TAP que le réservoir de distribution d’eau de la SONEDE, implanté en montagne, ne couvre pas les besoins de mille habitants à la cité Enassim.

Il a indiqué que les prestataires ont accepté de rouvrir la route, après l’encagement de la municipalité de Fondouk Jedid d’assurer un approvisionnement en eau potable aux habitants de cette cité.

A noter que la journaliste de l’Agence TAP n’a pas pu joindre ni le délégué de Grombalia ni le chef du district de la SONEDE dans la région.

