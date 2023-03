Nabeul: Saisie de plus de 2 tonnes de viande de volaille d’origine inconnue

Les cadres de l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) relevant du gouvernorat de Nabeul ont découvert deux dépôts anarchiques dans la délégation de Korba (Nabeul) en collaboration avec les services sécuritaires et municipaux concernés.

Lors d’une campagne d’inspection, les agents de contrôle ont saisi plus 2 tonnes de viande de volaille et 1000 poulets d’origine inconnue, a indiqué à l’agence TAP le directeur régional de l’INSSPA à Nabeul Omar Sellimi soulignant que les deux dépôts ne respectaient pas les règles d’hygiène relatives au protocole du respect de la qualité d’hygiène de salubrité et santé alimentaire.