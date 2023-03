Nabeul: Saison touristique exceptionnelle à Yasmine Hammamet

Le commissaire régional au tourisme de Yasmine Hammamet, Khaled Glouyia, a déclaré que cette année la saison touristique à Yasmine Hammamet promet d’être exceptionnelle, évoquant la possibilité de dépasser les indicateurs enregistrés en 2019, une année de référence.

Dans une déclaration à l’agence TAP, samedi, en marge du démarrage de la 8ème édition du Carnaval International Yasmine Hammamet, qui se poursuit pendant trois jours et avec la participation de 8 pays arabes et européens, le commissaire a indiqué que les indicateurs touristiques dans de la zone de Yasmine Hammamet ont montré, depuis le début de cette année et jusqu’au 10 mars courant, une hausse qui dépasse 51% dans le nombre des touristes visitant la Tunisie.

Il a précisé que le nombre de touristes s’élève cette année à 81 304, contre 42 000 l’année dernière pendant la même période, relevant que 215 818 nuitées ont été enregistrées, soit un taux dépassant les 100%.

Pendant les 10 premiers jours du mois de mars, a-t-il poursuivi, un développement favorable a été relevé dans le flux touristique qui a dépassé 20%, par rapport à la même période l’année précédente. En effet, les unités hôtelières ont accueilli 10 250 touristes, outre la hausse de 62% dans le nombre des nuitées passées (27 332).

Selon Khaled Glouyia, ces indicateurs positifs vont continuer avec le début des vacances scolaires. En effet, le nombre de séjours enregistrés dans les hôtels est de 100% à ce jour.

Le délégué a, par ailleurs, mis en avant l’importance du Carnaval International Yasmine Hammamet dans l’animation de la ville dans la mesure où il propose des spectacles assurés par des troupes d’animation professionnelles venant de plusieurs pays européens, tels que l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne et la France.

Des troupes d’animation de pays arabes prendront part également à cet évènement, tels que l’Algérie et la Libye, outre les troupes tunisiennes.

« Tout est mis en oeuvre pour mettre en place un environnement propice à l’accueil des touristes à Yasmine Hammamet », a-t-il assuré.