Nabeul : Suivi de l’avancement des études relatives au projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie

Le suivi de l’avancement des études relatives à la réalisation du projet d’interconnexion électrique et d’échange d’énergie entre la Tunisie et l’Italie, a fait l’objet d’une séance de travail organisée, mercredi, au siège de du gouvernorat de Nabeul.

Le projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, sera réalisé sur quatre ans (2024/2028) avec des fonds d’une valeur totale de 840 millions d’euros.

Il traversera quatre gouvernorats, avec Nabeul, comme point de départ, et consiste à l’installation d’un câble sous-marin de 107 km entre la Sicile, au sud de l’Italie, et Kélibia, pour être ensuite connecté à un câble souterrain d’une longueur de 5 km jusqu’à la zone industrielle « Malaabi » dans la délégation de Menzel Temim, et traverser les gouvernorats de Zaghouan, Manouba et Ben Arous pour atteindre la station électrique de Mornag via une ligne aérienne de 113 km.

Lors de cette séance de travail, le représentant du bureau d’études, Sami Amara, a rappelé que le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 12,5 millions de dollars, notant l’avancement à un rythme soutenu des études des itinéraires maritime et terrestre, et celles relatives aux impacts environnementaux, économiques et sociales.

« il s’agit d’un projet important qui permettra à la Tunisie d’accéder à 600 mégawatts à chaque fois que le besoin se fait sentir et qui ouvrira de grandes perspectives d’exportation d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables », a-t-il souligné à l’Agence TAP.