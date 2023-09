Nabil Ammar à l’ONU: Le relèvement économique meilleur moyen contre la migration irrégulière

Le relèvement économique et l’instauration des fondements d’un développement durable en Tunisie est le meilleur moyen de lutter contre la migration irrégulière a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar.

Il s’exprimait, lors d’un entretien avec la directrice générale de l’Organisation Internationale pour les Migrations Amy Pope, en marge des travaux de la 78e session du Segment de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les défis de la multiplication des flux migratoires en Méditerranée.

Le ministre a mis l’accent dans ce sens sur le besoin d’une approche global pour traiter à la racine ce phénomène, soulignant les efforts déployés par la Tunisie pour lutter contre la migration irrégulière dans le strict respect des lois tunisiennes et des conventions internationales pertinentes.

La responsable onusienne a, de son côté, félicité les actions entreprises par la Tunisie pour lutter contre la migration irrégulière, mettant e avant le besoin de créer des » couloirs de migration régulière « , tout en tenant compte des besoins des pays d’origine et des pays de destination. Il s’agit là, a-t-elle fait observer d’une solution pratique quoi que partielle à ce phénomène qui a pris de l’ampleur en Méditerranée.

