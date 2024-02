Nabil Ammar appelle à élire les candidats les plus qualifiés à la Commission de l’UA

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a appelé à adopter un mécanisme et des critères permettant d’élire les candidats les plus qualifiés aux postes de commissaires de la Commission de l’Union africaine.

Le ministre s’exprimait à l’occasion de sa participation aux travaux de la 44e session du Comité exécutif qui se déroulent les 14 et 15 février courant, à Addis-Abeba.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Nabil Ammar a souligné la nécessité d’adopter des critères conformes aux réformes introduites sur la composition de la Commission et aux principes de répartition géographique équitable, de parité et de la rotation entre les régions et les pays.

Il a mis l’accent sur l’importance de la transparence du processus de présélection confié à un comité composé de personnalités africaines en collaboration avec un cabinet africain de consulting indépendant, ajoute le communiqué.

A noter que les élections des commissaires de la Commission de l’Union africaine sont prévues en février 2025.

Selon le statut de la Commission, les Commissaires sont élus par le Conseil exécutif de l’UA et nommés par la Conférence pour un mandat de quatre ans (4) renouvelable une fois. Les régions d’origine du président et du vice-président ont droit à un commissaire chacune. Les autres régions ont droit à deux commissaires chacune.

Le continent est composé de six régions, selon le statut de la Commission.

