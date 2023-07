Nabil Ammar appelle les diplomates tunisiens à se mobiliser davantage pour faire connaitre les positions de la Tunisie à tous les niveaux

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar a appelé les représentants des missions diplomatiques accréditées dans les pays des continents européen et américain à se mobiliser davantage et à ne ménager aucun effort pour faire connaitre les positions de la Tunisie à tous les niveaux et dans les différentes instances et tribunes.

Ammar qui s’exprimait au cours d’une réunion organisée à distance, a exhorté les diplomates tunisiens et œuvrer à la consolidation et le raffermissement des relations entre la Tunisie, les pays frères et amis, les organisations régionales et internationales et les espaces d’appartenance de la Tunisie.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères publié mercredi, Nabil Ammar a, en outre, souligné la nécessité de fournir des services consulaires de qualité aux membres de la communauté tunisienne établie à l’étranger. Il a appelé à la nécessité d’aplanir toutes les difficultés pouvant être rencontrées par les Tunisiens à l’étranger, à la faveur d’une meilleure coordination entre divers départements ministériels et divers intervenants.

Des ambassadeurs, délégués, consuls généraux et consuls ainsi que des représentants des missions diplomatiques accrédités en Europe et en Amérique ont pris part à la réunion qui a par ailleurs, permis d’évoquer les préoccupations de ce corps de métier.

