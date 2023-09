Nabil Ammar au Sommet des Objectifs de Développement Durable

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a conduit, lundi, la délégation tunisienne, aux travaux du Sommet des Objectifs de Développement Durable qui se tient à l’occasion de la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

« Le Sommet s’inscrit dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des Objectifs de Développement Durable. L’objectif étant d’examiner les moyens d’accélérer la concrétisation de ces objectifs », indique un communiqué publié par le département.

Plusieurs raisons, notamment la pandémie de Covid 19, les guerres et les crises, ont grandement entravé la réalisation des objectifs du développement durable, précise la même source.

