Nabil Ammar en dialogue avec Ahmed Attaf sur les perspectives sécuritaires en Afrique

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’Etranger, Nabil Ammar, a participé à une séance de dialogue sur les coups d’Etat militaires en Afrique et les perspectives sécuritaires dans le continent, et ce à l’occasion de sa participation au séminaire de haut niveau sur le rôle du Conseil de Paix et de Sécurité et du groupe A3 dans le renforcement de la voix de l’Afrique au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui célèbre son dixième anniversaire dans la ville algérienne d’Oran.

Dans ce contexte, le ministre a mis en évidence les principaux défis qui suscitent des inquiétudes en Afrique et parmi ses Etats membres. Concernant l’augmentation du nombre de coups d’Etat militaires, il a souligné que la Tunisie a exprimé à maintes reprises sa condamnation de cette tendance, réaffirmant son attachement à la règle « tolérance zéro » pour les coups d’Etat militaires.

Le ministre a également souligné l’importance que notre pays attache au maintien du professionnalisme et de l’intégrité des Forces armées des différents pays du continent.

D’autre part, il a salué l’approche politique et diplomatique adoptée par le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine pour accompagner les pays en transition, et a exprimé sa considération pour les efforts déployés afin de rétablir l’ordre constitutionnel à travers la médiation et l’accompagnement dans les pays concernés.

Dans le cadre de sa participation à ce séminaire, Nabil Ammar, s’est entretenu dimanche avec son homologue algérien Ahmed Attaf. Au début de la réunion, le ministre a transmis les salutations du Président de la République au président Abdelmajid Tebboune, ainsi que ses vœux sincères davantage de développement et de prospérité pour l’Algérie, pays frère. Il a également félicité l’Algérie pour l’excellente organisation du forum et le bon déroulement de ses travaux.

Sur un autre plan, les deux ministres ont passé en revue la dynamique et le progrès continus qui caractérisent les relations tuniso-algériennes, en se félicitant des résultats de la 22e session de la Haute Commission Mixte tenue à Alger du 2 au 4 octobre 2023. Ils ont souligné la nécessité de prévoir les mécanismes permettant la mise en œuvre des actions convenues.

La réunion a été aussi l’occasion de discuter des récents développements régionaux et internationaux, en particulier la question palestinienne et la guerre contre Gaza. Les deux ministres ont échangé leurs points de vue sur les agressions barbares en cours de l’entité sioniste contre le peuple palestinien sans défense et la poursuite délibérée de politique génocidaire systématique visant les femmes et les enfants de Gaza.