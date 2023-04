Nabil Ammar reçoit le président du Conseil d’Affaires Tuniso-Africain

Lors d’une entretien mardi avec Anis Jaziri, président du Conseil d’Affaires Tuniso-Africain, le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar a réitéré la disposition de son département à appuyer et à accompagner les efforts des opérateurs économiques visant à consolider davantage les relations et les échanges entre la Tunisie et les autres pays d’Afrique frères.

L’entretien, informe le ministère, a été une occasion également pour le ministre de prendre connaissance des activités du Conseil d’affaires tuniso-africain et des perspectives de développement de la coopération avec le Continent africain.

